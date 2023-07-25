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Патрушев назвал отличие БРИКС от НАТО

14:38
  • вторник
  • 25 июля 2023

БРИКС может стабилизировать ситуацию в мире

БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в отличие от НАТО может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях. Такое заявление сделал во вторник, 25 июля, секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
Встреча высоких представителей стран БРИКС по безопасности началась в ЮАР

Политик указал на то, что "пятерка" стран БРИКС демонстрирует "убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения и отсутствия скрытой повестки".

Кроме того, входящие в БРИКС государства объединяет признание главенства международного права и координирующей роли ООН, неприятие вмешательства во внутренние дела независимых государств, а также готовность бескомпромиссно отстаивать свои интересы и с пониманием относиться к решениям других стран, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что страны коллективного Запада и Украина подвергают союзников России по ОДКБ, БРИКС, СНГ и ШОС давлению в попытке организовать передачу вооружений киевскому режиму. Москва продолжает самым тщательным образом отслеживать ситуацию вокруг поставок преступному киевскому режиму любых вооружений, боеприпасов и специальной техники, подчеркнула чиновница.

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Николай Патрушев
Николай Патрушев
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