БРИКС может стабилизировать ситуацию в мире

БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в отличие от НАТО может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях. Такое заявление сделал во вторник, 25 июля, секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.

Политик указал на то, что "пятерка" стран БРИКС демонстрирует "убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения и отсутствия скрытой повестки".

Кроме того, входящие в БРИКС государства объединяет признание главенства международного права и координирующей роли ООН, неприятие вмешательства во внутренние дела независимых государств, а также готовность бескомпромиссно отстаивать свои интересы и с пониманием относиться к решениям других стран, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что страны коллективного Запада и Украина подвергают союзников России по ОДКБ, БРИКС, СНГ и ШОС давлению в попытке организовать передачу вооружений киевскому режиму. Москва продолжает самым тщательным образом отслеживать ситуацию вокруг поставок преступному киевскому режиму любых вооружений, боеприпасов и специальной техники, подчеркнула чиновница.

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