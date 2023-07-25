Песков прокомментировал слухи о разведданных по мятежу Пригожина

Попытка мятежа была предпринята 23 и 24 июня

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 25 июля, прокомментировал "данные" разведок и официальных лиц Украины и служб безопасности неких европейских стран о ситуации вокруг мятежа Евгения Пригожина.

Как написала газета The Washington Post, службы безопасности якобы предупредили президента России Владимира Путина о подготовке возможного мятежа Пригожина за два-три дня до самого события. Источники на Украине и в ряде европейских стран утверждают, что после этого в России были приняты меры по укреплению безопасности нескольких стратегических объектов.

Однако Песков подчеркнул, что такие заявления — это чушь, они распространяются "людьми, у которых ноль информации", сообщает РИА Новости.

23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа в России, но вечером 24 июня отказался от своих намерений. Российские власти разрешили Пригожину "уйти в Белоруссию".

Позднее директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс заявлял, что американские власти заранее знали о том, что в России будет предпринята попытка вооруженного мятежа. При этом без комментариев осталась тема того, предупреждали ли в Вашингтоне об этом российскую сторону.

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