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В Китае сняли с должности главу МИД Цинь Гана

14:11
  • вторник
  • 25 июля 2023

Новым главой ведомства стал Ван И

Цинь Ган снят с должности главы министерства иностранных дел Китая.
Глава МИД Британии отложил визит в КНР из-за "исчезновения" министра

Такое решение принял парламент КНР во вторник, 25 июля. Новым главой ведомства стал Ван И, глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК).

Официально о причинах кадровых перестановок не сообщается.

Цинь Ган уже почти месяц не появляется на публике. В последний раз его видели на встрече с представителями России, Шри-Ланки и Вьетнама. С тех пор на всех официальных встречах Гана подменяет его предшественник – Ван И.

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