В Китае сняли с должности главу МИД Цинь Гана

Новым главой ведомства стал Ван И

Цинь Ган снят с должности главы министерства иностранных дел Китая.

Такое решение принял парламент КНР во вторник, 25 июля. Новым главой ведомства стал Ван И, глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК).

Официально о причинах кадровых перестановок не сообщается.

Цинь Ган уже почти месяц не появляется на публике. В последний раз его видели на встрече с представителями России, Шри-Ланки и Вьетнама. С тех пор на всех официальных встречах Гана подменяет его предшественник – Ван И.

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