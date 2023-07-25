Результаты были предсказуемы
Результаты контрнаступления Вооруженных сил Украины были предсказуемы. Оно обернулось для Киева драматическим провалом, заявил генерал французской армии, офицер ордена Почетного легиона Доминик Делавард.
Французский генерал пояснил: предсказать итоги контрнаступления ВСУ было нетрудно. Превосходство российской армии в артиллерии и авиации было явным.
Делавард подчеркнул, что и информационную войну против России Запад проиграл. Как заявил генерал в интервью агентству ТАСС, весь мир с каждым днем все сильнее сплачивается вокруг России. Ее не осуждают и продолжают с ней торговать.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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