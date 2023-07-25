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"Драматический провал": во Франции оценили контрнаступление ВСУ

14:36
  • вторник
  • 25 июля 2023

Результаты были предсказуемы

Результаты контрнаступления Вооруженных сил Украины были предсказуемы. Оно обернулось для Киева драматическим провалом, заявил генерал французской армии, офицер ордена Почетного легиона Доминик Делавард.

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Французский генерал пояснил: предсказать итоги контрнаступления ВСУ было нетрудно. Превосходство российской армии в артиллерии и авиации было явным.

Делавард подчеркнул, что и информационную войну против России Запад проиграл. Как заявил генерал в интервью агентству ТАСС, весь мир с каждым днем все сильнее сплачивается вокруг России. Ее не осуждают и продолжают с ней торговать.

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