Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака

Козерогам не следует срываться на родных и близких

Овны

Вам сегодня придется потратиться или погасить долги. Тем, кто решил вложить во что-то деньги, лучше не делать этого пока: звезды обещают не прибыль, а убытки.

Тельцы

Небольшая тучка может налететь на ваши отношения, возможно даже пройдет короткий дождь! Это все невысказанные эмоции и усталость – поговорите по душам, это поможет.

Близнецы

Не торопитесь собственноручно ремонтировать что-то или глотать таблетку от головной боли. Сегодня спешка и здоровье плохо сочетаются, ведите себя осознанно!

Раки

Попытки выйти в публичное пространство могут закончиться фиаско. Отложите социальную активность, но в целом не лишайте себя права на ошибки.

Львы

Уходя из дома, выключите микроволновку, телевизор, свет – сегодня возможны неполадки с электричеством. К вечеру могут нагрянуть гости, которых вы совершенно не ждали.

Девы

В поездках вас могут поджидать неприятные сюрпризы, а на учебе – разборки и недовольство. Чтобы день прошел гладко, воздержитесь от критики в адрес других людей.

Весы

Вам придется общаться сегодня с банками, чиновниками или налоговиками. Опирайтесь на документы, цифры и факты, хорошенько подготовьтесь, и победа будет за вами.

Скорпионы

Жаловаться партнеру на жизнь, ругаться из-за грязной посуды или потраченных денег – опасная затея! Сегодня не тот день, когда можно испытывать отношения на прочность.

Стрельцы

Луна в соседнем знаке может спровоцировать вас на необдуманное решение. Не берите на себя слишком много, сделайте перерыв в делах, отдохните от гонки.

Козероги

Неопределенность в какой-то сфере жизни выводит из себя – вас можно понять! Тем не менее, старайтесь не срываться на родных и близких, они вам точно не враги.

Водолеи

Не покупайте сегодня технику и следите за электроприборами на работе. Любые попытки что-то улучшить превратят все в хаос, так что оставьте все как есть.

Рыбы

Совершенно непредсказуемо сложатся ситуации с учебой или дальними поездками. Будьте готовы к любым сценариям и не идеализируйте результат, которого хотите достичь.

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