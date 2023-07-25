Госдума приняла закон о штрафах за неявку в военкомат

Сумму увеличили до 30 тысяч рублей

Государственная дума приняла поправку об увеличении до 30 тысяч рублей штрафа за неявку по повестке в военкомат.

Проект приняли сразу во втором и третьем чтениях во вторник, 25 июля, передает РИА Новости. В настоящее время предусмотрен штраф в размере от 500 рублей до трех тысяч рублей.

Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил к принятию поправки к законопроекту об изменении призывного возраста. С 1 января 2024 года призывать на военную службу будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет, поэтапного повышения призывного возраста не будет.

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