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Госдума приняла поправку о призывном возрасте срочной службы с 18 до 30 лет

14:58
  • вторник
  • 25 июля 2023

Норма начнет действовать 1 января 2024 года

Депутаты Государственной думы во вторник, 25 июля, приняли сразу во втором и третьем чтениях поправки в законодательство, устанавливающие возраст призыва на срочную службу в армию в диапазоне от 18 до 30 лет.

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Переходного периода с 2024 до 2026 года, который предусматривался изначально, не будет. В случае принятия поправок Советом Федерации и подписания президентом они вступят в силу 1 января 2024 года.

Также Госдума приняла поправку, согласно которой срочники имеют право заключить контракт на прохождение службы сразу после призыва, сообщает ТАСС.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже заявила, что верхняя палата парламента одобрит данные поправки. При этом она заявила, что нет каких-либо причин для общественного резонанса, поскольку продолжительность срочной службы в армии останется прежней — один год.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя поправки о призывном возрасте, заявил, что "здесь исходной точкой является аргументированная, экспертная точка зрения Министерства обороны".

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