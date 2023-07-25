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Названа роль Украины в конфликте США с Россией

15:03
  • вторник
  • 25 июля 2023

Вашингтон готовился к этому десятилетиями

Соединенные Штаты используют Украину в качестве поля для сражений с Россией. Вашингтон десятилетиями готовился к этому конфликту, заявил бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.

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По словам политика, нынешний конфликт – это геостратегический спор Вашингтона с Москвой. И Украина здесь – вовсе не игрок, а всего лишь полигон. Лафонтен напомнил предсказания вдохновителей внешней политики США - Киссинджера и Бжезинского. Они указывали: если Украина попадет под влияние США, это гарантированно лишит Россию статуса мировой державы.

Оскар Лафонтен в интервью изданию Neulandrebellen также указал на грубейшую ошибку нынешнего канцлера ФРГ. Олаф Шольц пошел на поводу у Вашингтона и испортил отношения с Москвой. Восстанавливать эти отношения придется долгие годы.

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