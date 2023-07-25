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В Госдуме объяснили, ждать ли 27-летним россиянам повестку в армию в 2024 году

15:22
  • вторник
  • 25 июля 2023

Призывной возраст в России повысили до 30 лет

Граждан России, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, не призовут на срочную службу в российскую армию в 2024 году. Об этом во вторник, 25 июля, рассказал председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

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Разъяснение последовало за принятием Госдумой поправок об изменении призывного возраста с 18-27 лет до 18-30 лет. Они вступят в силу 1 января 2024 года.

Картаполов подчеркнул, что россияне, которым исполнится 27 лет в 2023 года, становятся военнообязанными запаса и не подпадают под призыв в 2024 году.

При этом депутат рассказал, что сенаторы, которые высказывались против законопроекта о повышении верхней планки призывного возраста при неизменной нижней границе, изменили свое мнение, сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Ранее Картаполов объяснял, почему в его комитете предложили не поднимать нижнюю планку призывного возраста. Он сначала заявил, что российская молодежь хочет служить в армии с 18 лет, а потом отметил сложную демографическую ситуацию в стране. Парламентарий напомнил, что в весенний призыв 2023 года было призвано 147 тысяч человек, а "чтобы эта цифра была устойчивой и было, кого отбирать, для этого расширяем соответствующие границы".

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