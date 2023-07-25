Эксперт рассказал о последствиях внедрения цифрового рубля в России

Использование новых денег не повлияет на курс основной национальной валюты

В ближайшие годы цифровые рубли могут стать неотъемлемой частью финансовой системы России. Об этом в интервью газете "Известия" заявил эксперт по финансам и инвестициям Эван Голованов.

"При правильном внедрении и общественном признании цифровой рубль может стать неотъемлемой частью российской финансовой экосистемы в ближайшие годы", - заявил Голованов.

При этом аналитик подчеркнул, что повсеместное внедрение цифровых рублей не повлияет на курс основной национальной валюты. По его словам, ввод новой валюты в российскую финансовую систему будет "постепенным и добровольным", поскольку действующие законодательные нормы не обязывают граждан России к незамедлительному использованию цифровых рублей в качестве основного валютного инструмента.

Он также добавил, что у России есть все необходимые технологии для безопасного внедрения цифровых рублей в финансовую "экосистему" страны. Терминалы по сканированию лиц и биометрии для списания денежных средств без использования физических носителей уже установлены во многих заведениях, заключил эксперт.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цифровые рубли могут составить конкуренцию ведущим банкам России. По его словам, спрос российских граждан на использование цифровых рублей заставит кредитные организации приспосабливаться к новым реалиям финансового рынка.

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