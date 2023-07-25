Генпрокуратура признала нежелательными в России филиалы телеканала "Дождь"*

Телеканал был признан СМИ-иноагентом в августе 2021 года

Деятельность латвийского и нидерландского филиалов телеканала "Дождь"** (ранее признанного СМИ-иноагентом) в России признана нежелательной. В сообщении генпрокуратуры сказано, что речь идет об иностранных организациях SIA TV Rain, Латвия и TVR Studios B.V., Нидерланды.

В генпрокуратуре отметили, что указанные организации созданы имеющей российское гражданство иностранной журналисткой Натальей Синдеевой* (также признанной иноагентом). Эти организации появились после того, как надзорное ведомство и Роскомнадзор ограничили доступ к сайту "Дождя", самому телеканалу и его страницам в соцсетях.

"Дождь" был признан СМИ-иноагентом в августе 2021 года. Как указывалось - за систематические нарушения законов о СМИ и об информации. По требованию генпрокуратуры, 1 марта 2022 года сайт "Дождя" был заблокирован Роскомнадзором, одновременно с сайтом радио "Эхо Москвы"**. Радиостанция тогда же была отключена от эфира, передает "Интерфакс".

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*Лицо, выполняющее функции иноагента

**Организация, выполняющая функции СМИ-иноагента

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