ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генпрокуратура признала нежелательными в России филиалы телеканала "Дождь"*

15:31
  • вторник
  • 25 июля 2023

Телеканал был признан СМИ-иноагентом в августе 2021 года

Деятельность латвийского и нидерландского филиалов телеканала "Дождь"** (ранее признанного СМИ-иноагентом) в России признана нежелательной. В сообщении генпрокуратуры сказано, что речь идет об иностранных организациях SIA TV Rain, Латвия и TVR Studios B.V., Нидерланды.

Минюст внес WWF* в перечень нежелательных организаций
Минюст внес Greenpeace в перечень нежелательных организаций

В генпрокуратуре отметили, что указанные организации созданы имеющей российское гражданство иностранной журналисткой Натальей Синдеевой* (также признанной иноагентом). Эти организации появились после того, как надзорное ведомство и Роскомнадзор ограничили доступ к сайту "Дождя", самому телеканалу и его страницам в соцсетях.

"Дождь" был признан СМИ-иноагентом в августе 2021 года. Как указывалось -  за систематические нарушения законов о СМИ и об информации. По требованию генпрокуратуры, 1 марта 2022 года сайт "Дождя" был заблокирован Роскомнадзором, одновременно с сайтом радио "Эхо Москвы"**. Радиостанция тогда же была отключена от эфира, передает "Интерфакс".

_____________________________________

*Лицо, выполняющее функции иноагента

**Организация, выполняющая функции СМИ-иноагента

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Логотип телеканала "Дождь"* (внесен в список иноагентов)
Логотип телеканала "Дождь"* (внесен в список иноагентов)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.