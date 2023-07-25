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Bild: бундесвер раскритиковал украинскую боевую доктрину

15:43
  • вторник
  • 25 июля 2023

ВСУ демонстрируют крайне низкую эффективность

Вооруженные силы Германии крайне недовольны тем, как ВСУ ведут боевые действия. Об этом говорится в секретном докладе бундесвера, который цитирует Bild.

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Украинская боевая доктрина, которую критикуют в бундесвере, ведет к тому, что молодые бойцы, получившие "эффективную западную подготовку", должны подчиняться приказам командиров, которые не в состоянии действовать по образцу Запада. В итоге эффективность подготовки сходит на нет.

Кроме того, некоторые воинские подразделения дробятся настолько мелко, что хотя каждое из них и делает что-то, они оказываются не в состоянии работать слаженно, указывает издание.

Контрнаступление украинской армии началось еще 4 июня, но до сих пор Киеву нечем похвастаться перед западными спонсорами. Врио главы ДНР Денис Пушилин подсчитал, что на сегодняшний день украинские подразделения потеряли на линии фронта около 30% натовской техники. Политик отметил, что Украина проводит "нескончаемые волны" мобилизации, в результате на линию фронта забрасываются демотивированные и неподготовленные солдаты.

Старший научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади заявлял, что ключевая причина безрезультативности контрнаступления Украины заключается в недальновидных и зачастую абсурдных решениях командования ВСУ.

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