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Патрушев заявил о готовности России к диалогу по Украине

15:56
  • вторник
  • 25 июля 2023

Переговоры Москвы и Киева прервались по вине украинской стороны

Российская сторона готова к диалогу по Украине, причем к переговорам надо побуждать именно западных кураторов Киева. Такое заявление сделал во вторник, 25 июля, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
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Политик поприветствовал стремление партнеров по БРИКС "способствовать мирному, переговорному урегулированию украинского кризиса, оказать посреднические услуги".

Патрушев при этом указал на то, что "побуждать к переговорам необходимо исключительно западных кураторов киевского режима, который сам себе запретил вести переговоры с нашей страной", пишет "Российская газета".

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отмечала, что, судя по реакции Вашингтона на теракт Киева на Крымском мосту, США пытаются дистанцироваться от киевского режима — президент Украины Владимир Зеленский стал для них "токсичным". При этом чиновница подчеркнула, что сообщения о том, что Москва и Вашингтон якобы ведут переговоры по урегулированию кризиса на Украине, не соответствуют действительности.

Спикер Кремля Дмитрий Песков указывал, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с Украиной, но пока нет "стабильной почвы" для них.

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Николай Патрушев
Николай Патрушев
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