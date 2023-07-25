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Швейцарский банк Julius Baer закроет счета клиентам из России

16:01
  • вторник
  • 25 июля 2023

Организация прекратит обслуживание российских граждан до 31 декабря

Крупнейший банк Швейцарии Julius Baer в ближайшее время прекратит обслуживание российских клиентов, передает Forbes со ссылкой на официальное письмо пресс-службы банка.

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Уточняется, что накануне швейцарский банк начал отправлять клиентам из России уведомления о предстоящем закрытии их счетов. Как подчеркнули в пресс-службе кредитной организации, руководство банка приняло такое решение из-за невозможности предоставления российским клиентам услуг, отвечающим всем стандартам качества.

"Банк больше не может предлагать вам подходящие и комплексные услуги по управлению активами, соответствующие нашим стандартам", - говорится в официальном заявлении организации.  

При этом в банке также добавили, что отказ от сотрудничества с российскими клиентами спровоцирован введением западных санкций против отдельных компаний из России.

Предоставление кредитных услуг российским гражданам будет окончательно прекращено до 31 декабря текущего года, заключили в пресс-службе банка.  

Ранее глава МИД Новой Зеландии Нанаии Махуты заявила, что власти страны вводят очередной пакет санкций в отношении российских и белорусских компаний и граждан. По ее словам, экономические рестрикции будут введены в отношении 11 предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

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