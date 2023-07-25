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Самолет разбился при тушении пожара в Греции

15:58
  • вторник
  • 25 июля 2023

Очевидцы слышали сильный взрыв

Пожарный самолет потерпел крушение в Греции, во время тушения пожара в районе селений Платанистос и Каристос на Эвбее. Как сообщило греческое общественное телевидение ERT, машина упала в труднодоступном месте. Над местом падения летает вертолет, чтобы выяснить судьбу пилотов.

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По данным местных СМИ, на место падения Canadair CL215 направились полицейские. Сообщается, что самолет греческий, им управляли два пилота, одному из них всего 26 лет. Canadair пропал с радаров, затем его заметил патрульный вертолет, передает издание Ethnos.

Очевидцы рассказывают, что Canadair сбросил воду, затем пошел на разворот и упал. Был слышен очень громкий взрыв. Предпринимается попытка связаться с двумя пилотами, пока безуспешно.

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