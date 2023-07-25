Самолет разбился при тушении пожара в Греции

Очевидцы слышали сильный взрыв

Пожарный самолет потерпел крушение в Греции, во время тушения пожара в районе селений Платанистос и Каристос на Эвбее. Как сообщило греческое общественное телевидение ERT, машина упала в труднодоступном месте. Над местом падения летает вертолет, чтобы выяснить судьбу пилотов.

По данным местных СМИ, на место падения Canadair CL215 направились полицейские. Сообщается, что самолет греческий, им управляли два пилота, одному из них всего 26 лет. Canadair пропал с радаров, затем его заметил патрульный вертолет, передает издание Ethnos.

Очевидцы рассказывают, что Canadair сбросил воду, затем пошел на разворот и упал. Был слышен очень громкий взрыв. Предпринимается попытка связаться с двумя пилотами, пока безуспешно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"