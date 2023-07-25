Запад раздражен слабой подготовкой бойцов ВСУ

Обучение украинских военных продолжается

ЕС выделил Украине очередной транш финансовой помощи. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен, Киеву сегодня передали полтора миллиарда евро на восстановление инфраструктуры. Всего с февраля прошлого года Брюссель направил режиму Зеленского почти 18 миллиардов евро. Кроме того, Запад продолжает обучение украинских военных. Вот только результат - ни европейских, ни американских кураторов не радует. По данным газеты "Бильд", представители Бундесвера обрушились с критикой на ВСУ за плохое применение навыков, полученных в странах НАТО.

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Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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