США и ЕС не в состоянии дестабилизировать российское общество

Политические лидеры стран Запада пребывают в ярости из-за невозможности посягнуть на территориальную целостность России. Об этом в интервью газете "Известия" заявил бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт.

"Постоянные попытки "разделяй и властвуй" внутри страны не работают. Это злит и раздражает их", - заявил Гердт.

При этом политик подчеркнул, что главная причина раздражения американских и европейских политиков заключается в обширных территориях и ресурсах России. По его словам, на протяжении нескольких веков "англосаксы" предпринимали безуспешные попытки дестабилизировать российское общество для "свержения и захвата" власти в стране.

Он также добавил, что кризис на Украине закончится уничтожением киевского режима, поскольку нынешние власти страны не смогут устоять перед военным потенциалом ВС России.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда ведут тайные переговоры о создании единого государства. По его словам, такое развитие событий может привести к прямому противостоянию Варшавы и Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"