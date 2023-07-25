Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3

Тарифы МЦД-3 гораздо выгоднее, чем существующие железнодорожные билеты

На МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" утвердили тарифы для проезда. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Центральная" — станции от Ховрино до Ухтомской, а также Ленинградский и Казанский вокзалы, стоимость разовой поездки по билету "Кошелёк" карты "Тройка" — 50 рублей.

"Пригород" — станции от Зеленограда до Левобережной и от Ипподрома до Люберец, стоимость разовой поездки — 65 рублей.

"Дальняя" — станции от Клина до Алабушево и от 88 км до Совхоза, стоимость разовой поездки — 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону за пределами зоны "Пригород".

При поездке из каждой зоны доступна бесплатная пересадка по карте "Тройка" в течение 90 минут на метро, МЦК и между диаметрами.

По словам Собянина, тарифы МЦД-3 гораздо выгоднее, чем существующие железнодорожные билеты.

"Для некоторых пассажиров зоны "Пригород", к примеру, стоимость поездок сократится почти в 4 раза: сейчас они платят 30–180 рублей за одну поездку на ж/д и + 50 рублей за поездку на метро, а после запуска D3 будут платить только 65 рублей, включая поездку на метро или МЦК. А пассажир из Зеленограда сможет экономить до 67 тыс. рублей в год", - сообщил мэр.

Кроме того, вводятся льготные проездные билеты для учащихся на 30 и 90 дней с бесплатными пересадками с МЦД тарифной зоны "Пригород" на метро. Также к сентябрю следующего года для единых

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