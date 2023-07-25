Патрушев предупредил о продовольственной катастрофе из-за введения санкций против России

Рестрикции США и ЕС привели к разбалансировке цен на продовольственном рынке

Экономические рестрикции стран Запада против России могут спровоцировать "катастрофический" продовольственный кризис в мире. Об этом в интервью "Российской газете" заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Санкции Запада против России приведут к катастрофическим последствиям для мирового продовольственного сектора", - заявил Патрушев.

При этом высокопоставленный чиновник подчеркнул, что экономические ограничения западных стран в отношении России уже привели к "разбалансировке" цен на мировом продовольственном рынке.

Он также добавил, что восстановление логистических цепочек продовольствия в страны Европы возможно при условии снятия искусственных ограничений стран Запада против России. По его словам, введение антироссийских санкций препятствует не только стабилизации цен в глобальном продовольственном секторе, но и нормализации торговых отношениях в рамках международных организаций.

Ранее глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что порядка 95% украинского зерна не попадает на территорию африканского континента. По его словам, страны Запада делают все для усугубления продовольственного кризиса не только в Африке, но и в мире.

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