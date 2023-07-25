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Силуанов объяснил, почему Россия не может напечатать много денег по примеру США

17:25
  • вторник
  • 25 июля 2023

К концу года американская экономика столкнется с рецессией

Россия не может последовать примеру США или ЕС и "напечатать" большое количество ничем не обеспеченных денег, поскольку доллар и евро имеют статус резервных валют. Об этом в интервью "АиФ" заявил глава Минфина Антон Силуанов.  

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"Доллар и евро имеют статус резервных валют, и многие другие страны хранят свои золотовалютные резервы в ценных бумагах США и ЕС", - заявил Силуанов.

При этом глава министерства подчеркнул, что такой финансовый подход может привести к серьезным последствиям. По его словам, увеличение денежной массы в экономическом секторе страны может привести к значительному росту инфляции.  

Он также добавил, что, по оценкам ведущих экономистов мира, финансовая система США столкнется с беспрецедентной рецессией уже к концу текущего года. Американские специалисты такими действиями пытались обмануть фундаментальные экономические законы, однако у них ничего не получилось, заключил министр.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что курс национальной валюты в ближайшие месяцы останется на уровне 90 рублей за доллар. По его словам, изменение механизмов поставки импортных товаров на территорию России привело к значительному росту спроса на российский рубль.

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