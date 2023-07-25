ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-агент Джиральди: сотрудники ЦРУ "в шоке" из-за слов Байдена о поражении Путина

17:57
  • вторник
  • 25 июля 2023

У Белого дома нет реальных доказательств успеха украинского контрнаступления

Сотрудники американских спецслужб находятся "в шоке" из-за высказываний действующего президента США Джо Байдена о "поражении" российского лидера Владимира Путина на Украине. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди.  

Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия полностью разгромит ВСУ к концу лета
Экс-депутат бундестага Гердт: целостность России раздражает Запад

Напомним, накануне нынешний хозяин Белого дома в ходе очередного брифинга заявил, что президент России Владимир Путин не только не может продолжать боевые действия в зоне СВО, но и уже "проиграл" в конфликте на Украине.  

"Я думаю, агенты ЦРУ в шоке от этих слов", - заявил Джиральди.

При этом бывший агент ЦРУ подчеркнул, что сотрудники американской разведки только спустя год после начала конфликта на Украине начали адекватно оценивать ситуацию. По его словам, в оборонном ведомстве США ни у кого нет сомнений не только о провале контрнаступления ВСУ, но и безвыходности украинского кризиса в целом.

Он также добавил, что у американских властей нет реальных доказательств успехов украинской армии в ходе наступательных действий на отдельных участках фронта в зоне СВО.

Ранее бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что политическое руководство стран Запада пребывает в ярости из-за невозможности посягнуть на территориальную целостность России. По его словам, главная причина раздражения политиков США и ЕС заключается в обширных территориях и ресурсах России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.