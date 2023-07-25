У Белого дома нет реальных доказательств успеха украинского контрнаступления

Сотрудники американских спецслужб находятся "в шоке" из-за высказываний действующего президента США Джо Байдена о "поражении" российского лидера Владимира Путина на Украине. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший агент ЦРУ Фил Джиральди.

Напомним, накануне нынешний хозяин Белого дома в ходе очередного брифинга заявил, что президент России Владимир Путин не только не может продолжать боевые действия в зоне СВО, но и уже "проиграл" в конфликте на Украине.

"Я думаю, агенты ЦРУ в шоке от этих слов", - заявил Джиральди.

При этом бывший агент ЦРУ подчеркнул, что сотрудники американской разведки только спустя год после начала конфликта на Украине начали адекватно оценивать ситуацию. По его словам, в оборонном ведомстве США ни у кого нет сомнений не только о провале контрнаступления ВСУ, но и безвыходности украинского кризиса в целом.

Он также добавил, что у американских властей нет реальных доказательств успехов украинской армии в ходе наступательных действий на отдельных участках фронта в зоне СВО.

Ранее бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что политическое руководство стран Запада пребывает в ярости из-за невозможности посягнуть на территориальную целостность России. По его словам, главная причина раздражения политиков США и ЕС заключается в обширных территориях и ресурсах России.

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