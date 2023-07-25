Путин заявил о росте реальных зарплат в России

Безработица снижается

Актуальные вопросы экономической повестки и динамику развития ключевых отраслей обсуждают во вторник на совещании в Кремле. Встреча проходит в режиме видеоконференции.

Во вступительном слове президент отметил снижение безработицы в нашей стране и рост реальных зарплат. В лидерах - обрабатывающая промышленность, строительство и розничная торговля.

"Отмечу, что в целом наши компании, предприятия, бизнес работают устойчиво, успешно преодолевают возникающие трудности. Более того, статистика показывает, что удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, сферы финансов, услуг, но и добиться заметного продвижения по важнейшим направлениям развития", - сказал Путин.

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