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Кулеба: Украина попытается создать новый зерновой коридор после получения F-16

18:18
  • вторник
  • 25 июля 2023

Украинские дипломаты ведут переговоры с Западом о поставках нового оружия

Украинские власти могут использовать американские истребители F-16 в качестве инструмента для решения проблемы экспорта зерна в страны ЕС. Об этом в интервью новостному каналу France 24 заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.  

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"Если у нас будут F-16, мы не будем зависеть от России в вопросе экспорта украинского зерна на глобальные рынки", - заявил Кулеба.

При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что западные кураторы должны обеспечить ВСУ истребителями F-16 для запуска нового гуманитарного коридора.

Он также добавил, что вопрос с поставками американских истребителей на Украину "уже решен". По его словам, на данный момент украинские дипломаты пытаются договориться с западными спонсорами о передаче ВСУ ракетных комплексов ATACMS.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия польских властей на фоне выхода России из черноморской инициативы наносят непоправимый удар по продовольственной безопасности Европы. По его словам, украинские политики находятся в постоянном взаимодействии со всеми интересантами инициативы для поиска оптимального решения проблемы вывоза зерна на территорию европейского континента.

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