Собянин: Бассейны с подогревом появятся практически в каждом районе столицы

Москва будет город-курорт

В московских парках запустят пять открытых бассейнов с подогревом. Об этом на своем персональном сайте рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы сейчас задумали такую историю – сделать открытые бассейны с подогревом в каждом районе, в парках. В этом году на Северном речном вокзале мы увеличили в два раза объемы, на "Острове мечты" – в Нагатинской пойме, там, где мы построили детский парк, рядом создали огромную, самую большую пляжную зону в Европе. Одновременно 3 тыс. пляжников могут отдыхать там, порядка шести бассейнов больших, очень комфортных на территории. И пять бассейнов запускаем в парках в ближайшее время. Плюс департамент жилищно-коммунального хозяйства запускает в следующем году около 10 таких бассейнов. Постепенно будем развивать, наращивать это, чтобы переплюнуть Сочи. Москва будет город-курорт", – сообщил мэр.

Собянин также рассказал о программе строительства катков: "Помните, мы в свое время реализовали программу по строительству катков с искусственным охлаждением льда? Невозможно же было кататься, зимы теплые, в лучшем случае месяц, и лед уже приходил в негодность. В каждом районе сделали такой каток (с искусственным охлаждением). А в крупных, типа "Сокольники", "Лужники", Парк Горького и так далее, сделали большие катки, на ВДНХ один из самых крупнейших в мире катков".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"