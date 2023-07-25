Лёвкин: Дом причта Храма Христа Спасителя будет восстановлен до конца 2026 года

Для восстановления объекта застройщиком проведены все необходимые инженерно-технические обследования

Дом причта Храма Христа Спасителя будет восстановлен до конца 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

"В Соймоновском проезде начинаются работы по реставрации и приспособлению под современное использование объекта культурного наследия – дома причты храма Христа Спасителя. Завершение работ запланировано на 2026 год", – говорится в сообщении.

Руководитель департамента Сергей Левкин отметил, что для восстановления объекта специализированным застройщиком проведены все необходимые инженерно-технические обследования и инженерно-геологические изыскания.

"Подготовлена и согласована документация по приспособлению объекта к современному использованию под размещение многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой", – сказал он.

Квартиры разместятся на втором и третьем мансардных этажах.

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