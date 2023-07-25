Украинские военные не смогут вернуть Крым и Донбасс

Власти одного из западных союзников киевского режима сомневаются в способности ВСУ противостоять ВС России на подконтрольных Москвой территориях, передает издание The Wall Street Journal со ссылкой на комментарий высокопоставленного чиновника из правительства этой страны.

"Мы не считаем, что Киев сможет вернуть все территории, которые проиграли России", - приводит издание слова чиновника.

При этом политик подчеркнул, что попытки политического руководства Украины вернуть Крым и Донбасс терпят неудачу из-за низкого уровня подготовки украинских военных.

Авторы публикации не указали, какую именно страну представляет собеседник издания. Они лишь уточнили, что эта страна является "рьяным" союзником действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее бывший агент ЦРУ Фил Джиральди заявил, что сотрудники американских спецслужб находятся "в шоке" из-за высказываний действующего президента США Джо Байдена о "поражении" российского лидера Владимира Путина на Украине.

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