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Собянин сообщил о планах реставрации церкви самой древней женской обители Москвы

18:47
  • вторник
  • 25 июля 2023

Выделена субсидию

Мэр столицы Сергей Собянин в социальной сети "ВКонтакте" рассказал о предстоящей реставрации Церкви Всех Святых в Красносельском районе.

"Выделили субсидию на реставрацию Церкви Всех Святых в Красносельском районе. Она входит в архитектурный ансамбль древнейшей женской обители Москвы — Алексеевского монастыря", - отметил мэр.

По словам Собянина, церковь строили в конце XIX века по проекту архитектора Александра Никифорова. Она представляет из себя однокупольное двухэтажное строение с колокольней.

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