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"Погибнут сотни тысяч": в США предупредили об "ужасающих" последствиях контрнаступления ВСУ

19:14
  • вторник
  • 25 июля 2023

Киеву не удалось достигнуть каких-либо значимых результатов в ходе контрнаступления

Активная фаза контрнаступления ВСУ приведет к гибели сотен тысяч украинских солдат. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.   

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"Происходящее на Украине – безумие. Продолжение наступательных действий приведет к гибели сотен тысяч украинцев", - заявил Джонсон.

При этом бывший аналитик ЦРУ подчеркнул, что украинским военным не удалось достигнуть каких-либо значимых результатов в ходе анонсированного странами Запада контрнаступления. По его словам, ключевая причина безрезультативности наступательных действий ВСУ заключается в оборонительном потенциале российских военных.  

Он также добавил, что контрнаступление украинской армии закончится свержением киевского режима. Политическое руководство Украины не будет предпринимать попытку инициации мирного договора с Россией, поскольку такие действия Киева могут привести к прекращению финансовой помощи западных стран, заключил аналитик. 

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что командование ВСУ оставляет десятки тысяч украинских солдат умирать на поле боя. По его словам, ключевые направления контрнаступления Украины "усеяны" трупами солдат.

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