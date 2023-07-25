ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова пристыдила США за реакцию на гибель военкора Журавлева

19:44
  • вторник
  • 25 июля 2023

Американские политики виновны в смерти российского журналиста

Американские политики не должны бояться произносить вслух имя убитого киевским режимом журналиста. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИЛ России Мария Захарова.

Китай осудил нападение на российских журналистов на Украине
МИД: атака ВСУ на российских журналистов неслучайна

Напомним, накануне постпред США при ОБСЕ в ходе очередного брифинга заявил, что американские власти осуждают "любые атаки" на представителей СМИ.

"У "любых атак" есть имя и жертвы, и агрессоры. Имя жертвы – Ростислав Журавлев. Имя агрессора – киевский режим. США не должны стесняться произносить эти имена вслух", - написала Захарова.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Вашингтон ведет лицемерную политику в отношении России. По ее словам, все цивилизованные страны мира знают, что США являются главным спонсором кровавого режима Владимира Зеленского, а значит американские чиновники виновны не только в смерти российского военного корреспондента, но и в гибели тысяч мирных жителей в Донбассе.

"США никак не могут "осуждать атаки", производимые на их собственные средства", - заключила дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над российским военным корреспондентом Ростиславом Журавлевым понесут наказание. По ее словам, ответственность на гибели журналиста лежит на американских властях, которые передали украинским военным запрещенные всеми конвенциями кассетные боеприпасы.   

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.