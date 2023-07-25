Захарова пристыдила США за реакцию на гибель военкора Журавлева

Американские политики виновны в смерти российского журналиста

Американские политики не должны бояться произносить вслух имя убитого киевским режимом журналиста. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИЛ России Мария Захарова.

Напомним, накануне постпред США при ОБСЕ в ходе очередного брифинга заявил, что американские власти осуждают "любые атаки" на представителей СМИ.

"У "любых атак" есть имя и жертвы, и агрессоры. Имя жертвы – Ростислав Журавлев. Имя агрессора – киевский режим. США не должны стесняться произносить эти имена вслух", - написала Захарова.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Вашингтон ведет лицемерную политику в отношении России. По ее словам, все цивилизованные страны мира знают, что США являются главным спонсором кровавого режима Владимира Зеленского, а значит американские чиновники виновны не только в смерти российского военного корреспондента, но и в гибели тысяч мирных жителей в Донбассе.

"США никак не могут "осуждать атаки", производимые на их собственные средства", - заключила дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над российским военным корреспондентом Ростиславом Журавлевым понесут наказание. По ее словам, ответственность на гибели журналиста лежит на американских властях, которые передали украинским военным запрещенные всеми конвенциями кассетные боеприпасы.

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