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Лавров обсудил конфликт в Нагорном Карабахе

22:21
  • вторник
  • 25 июля 2023

Министр провел переговоры со коллегами из Азербайджана и Армении

Пути деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе и полноценной нормализации отношений между Баку и Ереваном сегодня искали в Москве. Глава российского МИДа Сергей Лавров провел трехсторонние переговоры со коллегами из Азербайджана и Армении.

Ситуация в регионе обострилась в сентябре 20-го года. И остановить боевые действия удалось только при посредничестве нашей страны. В ноябре того же года президенты России, Армении и Азербайджана подписали трехстороннее заявление об урегулировании конфликта. Сейчас стороны отмечают, что переговорный процесс проходит интенсивно. Сергей Лавров на сегодняшней встрече отметил важность соблюдения договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне.

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