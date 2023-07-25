Лавров обсудил конфликт в Нагорном Карабахе

Министр провел переговоры со коллегами из Азербайджана и Армении
Пути деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе и полноценной нормализации отношений между Баку и Ереваном сегодня искали в Москве. Глава российского МИДа Сергей Лавров провел трехсторонние переговоры со коллегами из Азербайджана и Армении.
Ситуация в регионе обострилась в сентябре 20-го года. И остановить боевые действия удалось только при посредничестве нашей страны. В ноябре того же года президенты России, Армении и Азербайджана подписали трехстороннее заявление об урегулировании конфликта. Сейчас стороны отмечают, что переговорный процесс проходит интенсивно. Сергей Лавров на сегодняшней встрече отметил важность соблюдения договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне.