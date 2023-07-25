Американские системы ПВО не могут противостоять передовому вооружению ВС России

Американским военным нечем ответить на гиперзвуковые ракеты ВС России "Кинжал". Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

"Запомните мои слова: Россия обладает гиперзвуковым оружием, которого у нас нет", - заявил Макговерн.

При этом бывший аналитик ЦРУ подчеркнул, что российские гиперзвуковые комплексы "Кинжал" показали свою эффективность и надежность в ходе боевых действий в зоне СВО. По его словам, даже американские системы противовоздушной обороны Patriot не могут противостоять ракетам ВС России.

Он также добавил, что возможная передача ВСУ американских истребителей F-16 не изменит положение дел на украинском театре военных действий.

Ранее авторы издания The Wall Street Journal сообщили, что власти одного из западных союзников Киева сомневаются в способности ВСУ противостоять ВС России на подконтрольных Москвой территориях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"