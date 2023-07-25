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"Пентагону нечем ответить": в США пришли в ужас от российских гиперзвуковых ракет "Кинжал"

20:11
  • вторник
  • 25 июля 2023

Американские системы ПВО не могут противостоять передовому вооружению ВС России

Американским военным нечем ответить на гиперзвуковые ракеты ВС России "Кинжал". Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.  

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"Запомните мои слова: Россия обладает гиперзвуковым оружием, которого у нас нет", - заявил Макговерн. 

При этом бывший аналитик ЦРУ подчеркнул, что российские гиперзвуковые комплексы "Кинжал" показали свою эффективность и надежность в ходе боевых действий в зоне СВО. По его словам, даже американские системы противовоздушной обороны Patriot не могут противостоять ракетам ВС России.

Он также добавил, что возможная передача ВСУ американских истребителей F-16 не изменит положение дел на украинском театре военных действий.     

Ранее авторы издания The Wall Street Journal сообщили, что власти одного из западных союзников Киева сомневаются в способности ВСУ противостоять ВС России на подконтрольных Москвой территориях.

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