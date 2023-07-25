Недальновидная политика Зеленского разрушила украинскую экономику

Некомпетентность украинского лидера Владимира Зеленского привела к "тотальному и необратимому" разрушению экономики страны. Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Происходит тотальное и необратимое разрушение народно-хозяйственного комплекса Украины. Это настоящая катастрофа", - заявил Соскин.

При этом бывший президентский советник подчеркнул, что власти Украины существуют за счет финансовой и военной поддержки западных стран. По его словам, народной поддержки у украинских политических элит нет и не будет никогда.

Он также добавил, что политическое руководство Украины не в состоянии не только защитить объекты военной и критической инфраструктуры страны, но и обеспечить солдат украинской армии всем необходимым для ведения наступательных действий в зоне СВО.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной. По его словам, побуждать к инициации мирного соглашения необходимо исключительно западных кураторов Киева.

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