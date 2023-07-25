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Экономист Григорьев предрек укрепление рубля по отношению к доллару и евро

21:06
  • вторник
  • 25 июля 2023

Национальная валюта будет крепнуть постепенно

В ближайшее время курс рубля по отношению к мировым резервным валютам начнет постепенно укрепляться. Об этом в интервью изданию "Лента.ру" заявил финансовый эксперт Владимир Григорьев. 

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"Мне кажется, что пока на ближайшее время потенциал укрепления рубля относительно доллара – 88-89 рублей за доллар, потенциал евро – 95-96 рублей", - заявил Григорьев.

При этом аналитик подчеркнул, что на ослабление курса национальной валюты влияет не только неустойчивость баланса импорта и экспорта, но и конъюнктурные события, связанные с участившимися случаями спекуляций на рынке ценных бумаг.

Он также добавил, что курс рубля будет значительно крепче по отношению к европейской валюте, поскольку доллар является наиболее востребованным в мире. По его словам, именно в американской валюте происходят расчеты между иностранными контрагентами.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что Москва не может последовать примеру США или ЕС и "напечатать" большое количество ничем не обеспеченных денег. По его словам, это может привести к увеличению инфляционных процессов в стране.  

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