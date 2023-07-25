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Освобожденного в обмен на Ярошенко американца ранили на Украине

21:41
  • вторник
  • 25 июля 2023

Тревор Рид подорвался на противопехотной мине

Освобожденный в обмен на летчика Константина Ярошенко американец Тревор Рид получил ранение в зоне СВО, передает издание The Messenger со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне.  

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Напомним, в 2019 году гражданин США Тревор Рид был приговорен российским судом на девять лет колонии строгого режима за нападение на сотрудников патрульно-постовой службы.

Как отметили в издании, бывший американский морской пехотинец Рид вернулся в США в апреле 2022 году и сразу же отправился в качестве наемника в зону боевых действий на Украине. По данным источника из оборонного ведомства США, "новоиспеченный" наемник получил ранение около двух недель назад, подорвавшись на противопехотной мине.    

"Он просит американских властей о помощи", - приводит издание слова анонимного собеседника из Пентагона.

При этом авторы публикации подчеркнули, что о степени тяжести полученного ранения Ридом ничего не известно. Помимо этого, в издании также добавили, что высокопоставленные американские военные не только выступают против участия граждан США в конфликте на Украине, но и предостерегают других "смельчаков" от поездок в зону СВО.  

Ранее бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что американским военным нечем ответить на гиперзвуковые ракеты ВС России "Кинжал". По его словам, даже системы противовоздушной обороны США Patriot не могут противостоять российским ракетам.

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