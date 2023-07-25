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Экс-разведчик ВС США Риттер: вступление в НАТО создало проблемы для Финляндии

22:05
  • вторник
  • 25 июля 2023

Присоединение к альянсу поставило Хельсинки в "невыгодное положение"

Решение Финляндии о присоединении к НАТО поставило политическое руководство страны в "невыгодное положение". Об этом в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong заявил офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.   

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"Люди говорят, что членство Финляндии в НАТО поставит в Россию в невыгодное положение, но на деле это создает проблемы только для Хельсинки", - заявил Риттер.

Экс-разведчик подчеркнул, что возможность размещения на территории Финляндии ограниченного контингента НАТО приведет к значительному ухудшению отношений между Хельсинки и Москвой.

Он также добавил, что при необходимости российские власти усилят военное присутствие на границе с Финляндией. По его словам, такие меры позволят предотвратить провокации со стороны западных спецслужб.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Хельсинки выступают за размещение американских военных баз на территории страны. По его словам, в условиях геополитической нестабильности присутствие военного контингента США позволит уберечь границы от "внезапной агрессии" соседних государств.

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