Вашингтон опасается прекращения диалога с Москвой по обмену заключенными

Поводом может стать участие освобожденного морпеха Рида в боях на Украине

В Вашингтоне обеспокоены возможным прекращением диалога с Москвой по обмену заключенными. Саботировать этот процесс могут, по мнению представителя администрации Байдена, действия бывшего американского морпеха Тревора Рида, который после освобождения принял участие в боях на Украине.

Американец Тревор Рид отбывал наказание в России за нападение на полицейских. Около года назад он вернулся в США в рамках обмена заключенными. Однако вскоре отправился воевать на Украину, где подорвался на мине. Теперь Рид снова просит помощи у американских властей. Он проходит лечение в Киеве, хочет вернуться в США, но не может этого сделать из-за заключенного с украинскими военными контракта.

Представитель администрации США заявил в эфире телеканала CNN, что в Вашингтоне, "само собой", обеспокоены возможностью возникновения проблем в диалоге с Москвой. В то же время, в Белом доме утверждают, что "речь идет о поступке, который данное лицо совершило по своему желанию". Так что эти обстоятельства не должны влиять на диалог по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана, отбывающих заключение в России, приводит выводы источника телеканала РИА Новости.

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