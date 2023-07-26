ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вашингтон опасается прекращения диалога с Москвой по обмену заключенными

08:13
  • среда
  • 26 июля 2023

Поводом может стать участие освобожденного морпеха Рида в боях на Украине

В Вашингтоне обеспокоены возможным прекращением диалога с Москвой по обмену заключенными. Саботировать этот процесс могут, по мнению представителя администрации Байдена, действия бывшего американского морпеха Тревора Рида, который после освобождения принял участие в боях на Украине.

Украинский морпех сознался в расстреле мирных жителей Мариуполя
Сенсационные признания сдавшихся в плен украинских морпехов

Американец Тревор Рид отбывал наказание в России за нападение на полицейских. Около года назад он вернулся в США в рамках обмена заключенными. Однако вскоре отправился воевать на Украину, где подорвался на мине. Теперь Рид снова просит помощи у американских властей. Он проходит лечение в Киеве, хочет вернуться в США, но не может этого сделать из-за заключенного с украинскими военными контракта.

Представитель администрации США заявил в эфире телеканала CNN, что в Вашингтоне, "само собой", обеспокоены возможностью возникновения проблем в диалоге с Москвой. В то же время, в Белом доме утверждают, что "речь идет о поступке, который данное лицо совершило по своему желанию". Так что эти обстоятельства не должны влиять на диалог по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана, отбывающих заключение в России, приводит выводы источника телеканала РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Тревор Рид
Тревор Рид
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.