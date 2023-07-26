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Посол России обвинил США в спонсировании террористических планов Киева

08:27
  • среда
  • 26 июля 2023

Вашингтон продолжает накачивать Украину оружием

Американские стратеги спонсируют террористические планы Киева, военная помощь США Украине приводит лишь к новым страданиям и смертям. Об этом заявил во вторник, 25 июля, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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Дипломат оценил решение властей США о направлении Киеву очередной партии военной помощи на 400 млн долларов, отметив лицемерие Вашингтона, говорится в Telegram-канале российского посольства.

Соединенные Штаты стремятся выставить себя в роли бескорыстного благодетеля Украины, скрывая истинные цели своей политики, однако в реальности они добиваются лишь еще большего количества человеческих страданий и смертей, подчеркнул Антонов.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указывала, что США и Великобритания осуществляют руководство "террористической огосударствленной структурой", в которую превратились власти Украины.

При этом чиновница подчеркивала, что оплачивать возможные новые удары Украины по мосту через Керченский пролив будут США, Великобритания и Евросоюз.

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