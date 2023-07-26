США и союзники не смогли согласовать план обучения украинских пилотов на F-16

Киев очень рассчитывает на западные истребители

Соединенные Штаты и страны Европы пока не согласовали план по обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16, рассказали информированные источники.

Как пишет Politico, окончательных решений нет, хотя обсуждается несколько вариантов. В частности, рассматривается отправка украинских пилотов в США для прохождения обучения на военной авиабазе в штате Аризона, но особой поддержки данная идея не получила.

Другой вариант подразумевает отправку американских военных инструкторов в Европу для обучения украинцев "где-то за пределами" Украины, скорее всего, в Румынии и Дании.

Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попытался замотивировать Запад на скорейшие поставки Киеву истребителей, заявив, что украинские власти могут использовать американские истребители F-16 в качестве инструмента для решения проблемы экспорта зерна в страны ЕС. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что западные кураторы должны обеспечить ВСУ истребителями F-16 для запуска нового гуманитарного коридора.

При этом Запад признает господство России в воздухе, а спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что "основной самолет, который представляет для нас угрозу – это Су-35", способный вести огонь сразу по нескольким воздушным целям.

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