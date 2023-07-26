Экономист Григорьев о нефтяном рынке: "ОПЕК и Россия демонстрируют здравый смысл"

Обуздания нефтяных цен не случилось, отсечь нас от рынков сбыта не удалось, наши нефтяные компании даже докладывают, что у них рост экспорта. Мировой рецессии не будет? Кризис отменяется?

Об этом с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Леонид Григорьев, научный руководитель департамента мировой экономики Высшей школы экономики.

"Тут произошло сочетание двух потоков событий. Все-таки мы ждали и зимой, что могла бы произойти рецессия, если бы развился банковский кризис в США. Они залили деньгами, поэтому в принципе рост в этом году не очень в США и в Европе. Больше того, поскольку рост "один процент плюс что-то", напомню, что с точки зрения МВФ и практики последних десятилетий, то, что меньше двух процентов, считается замедлением, рецессией. Хотя это еще рост. И мир ездит на машинах, мгновенно переключить всех на электрическую тягу невозможно. Поэтому нас устраивает, что нет рецессии с точки зрения спроса. Во-вторых, хотя цены нормальные, но они не заоблачные. Напомню, что бывали цены не 60-80, а даже 120-140. Если бы такие цены были, то каждый начал бы качать, а так это все-таки более-менее сбалансированный рынок. И, наконец, нет эффекта, который нефтяники называл "встать на грабли", когда экспортеры вдруг начинали конкурировать друг с другом. ОПЕК и Россия демонстрируют здравый смысл, что лучше деньги, чем рекордная добыча.

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