Видео: самоходки "Нона" уничтожают кочующие орудия ВСУ

Скорректировать удары помогали операторы беспилотников

Российские артиллеристы уничтожили кочующие миномёты и БМП украинских националистов на Красно-Лиманском направлении. Кадры работы опубликовало наше Минобороны.

Боевую задачу выполнял расчёт самоходки "Нона-СВК" горного мотострелкового соединения Центрального военного округа. По вражеским целям били осколочно-фугасными и термобарическими снарядами калибром 120 миллиметров. Оценить обстановку и скорректировать удары помогали операторы беспилотников.

"Мы в основном работаем в боевой пехоте. Грубо говоря, прикрываем свою же пехоту. Бывает цели у нас приходят и другие. Например, какое-нибудь орудие противника. Приходят данные, цели мы вводим. Я ещё плюс как наводчик и работаем спокойно", - говорит командир расчета.

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