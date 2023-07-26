В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Они проявляют мужество и отвагу

Старший сержант Евгений Пижук во время разведки обнаружил несколько мин и фугасов, установленных неонацистами на пути следования российской колонны. Евгений лично и оперативно обезвредил взрывные устройства, благодаря этому наши военные смогли быстро и без потерь добраться в заданный район.

Расчёт под командованием старшего сержанта Андрея Старкова сорвал попытку ВСУ перейти в контратаку. Во время нападения радикалов, наши бойцы совершили манёвр и, заняв выгодную позицию, прицельным огнём уничтожили скопление бронетехники и до двух десятков украинских националистов.

Рядовой Андрей Ермолаев в результате обстрела с позиций ВСУ и детонации одного из снарядов рядом с блиндажом вместе с несколькими сослуживцами оказался заблокирован под фрагментами повреждённого сооружения. Несмотря на плотный огонь, Андрей сумел выбраться из-под завалов и эвакуировать раненых товарищей в безопасное место.

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