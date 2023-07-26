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Российский Су-34 поразил позиции мехбригады ВСУ под Купянском

08:31
  • среда
  • 26 июля 2023

Также уничтожены французская САУ "Цезарь" и минометный расчет

Российская авиация успешно уничтожает объекты противника в зоне СВО. О работе экипажей на купянском направлении сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" полковник Сергей Зыбинский.

Российский Су-34 ударил по пункту дислокации рембазы ВСУ
Опубликованы кадры боевой работы экипажей Су-34

По данным полковника, отличился экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 группировки войск "Запад". Он нанес два авиационных удара по скоплению живой силы и техники 14-й отдельной механизированной бригады в районе Кучеровки и Павловки.

Тем временем российская артиллерия уничтожила французскую САУ "Цезарь" в районе Песчаного. А танки и гаубицы ударили по позициям подразделений 32-й отдельной механизированной бригады в районе Стельмаховки. Артиллеристы ВС России также уничтожили минометный расчет и пункт боепитания, рассказал Зыбинский агентству РИА Новости.

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