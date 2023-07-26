Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова

Марат Касем покинул Латвию. Об отъезде из балтийской республики шеф-редактора Sputnik Литва сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам Захаровой, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну, опасаясь возобновления уголовного преследования. Дипломат подчеркнула: было очевидно, что власти Латвии не оставят журналиста в покое, передает РИА Новости.

Латвийские власти арестовали Касема в январе. В конце апреля стало известно, что шеф-редактора Sputnik Литва выпустили из тюрьмы в Латвии под пoдписку о нeвыезде.

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