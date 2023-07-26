В России в 2024 году появится ГОСТ на школьную форму

Обсуждение единой формы для школьников продолжается

Государственный стандарт (ГОСТ) на школьную форму появится в России уже во втором полугодии 2024 года. Об этом рассказали в Роскачестве.

Как пишут "Известия" со ссылкой на ведомство, цель введения ГОСТа — не допустить использование материалов низкого качества при изготовлении такой одежды, чтобы потребители, приобретая такие изделия, могли не беспокоиться о свойствах материалов.

Кроме того, школьная форма должна будет носить светский характер, быть удобной, эстетичной, соответствовать погодным условиям местности, где происходит учебный процесс. Она не может содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений, а также ту, которая пропагандирует противоправное поведение.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России концептуально поддержало идею введения школьных значков как элемента формы учеников. Вопросы разработки и утверждения дизайна значков Минпросвещения России будут дополнительно проработаны совместно с Российским движением детей и молодежи "Движение первых".

При этом в марте статс-секретарь — заместитель министра просвещения России Андрей Корнеев предложил выйти с инициативой закрепить требования к одежде обучающихся, чтобы "не было в школах рваных джинсов, балахонов и так далее".

До того ведомство заявляло, что обсуждение единой школьной формы — это пока не планы, а "вопрос, который был поднят и поднимается часто и самими родителями". Тему единой формы для школьников упоминал и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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