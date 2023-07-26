ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме предложили создать аналоги HIMARS и Storm Shadow

09:19
  • среда
  • 26 июля 2023

Запад накачивает Украину оружием

В России необходимо создать аналоги западных ракет HIMARS и Storm Shadow для нанесения ударов по украинских войскам. Такое мнение в среду, 26 июля, высказал депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.
Киев признал неспособность ПВО сбивать все российские ракеты

Политик напомнил о случаях захвата трофейных западных ракет. По его словам, нужно, чтобы "наш военно-промышленный комплекс скопировал эти ракеты, чтобы затем ими же ударить по украинским войскам, которые терроризируют мирное население российских регионов".

Парламентарий подчеркнул высокий военный технологический потенциал России, сообщает РИА Новости.

В арсенале российских военных уже имеются ракеты, приводящие в трепет недружественные страны. Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что американским военным нечем ответить на гиперзвуковые ракеты ВС России "Кинжал".

Он подчеркнул, что российские гиперзвуковые комплексы "Кинжал" показали свою эффективность и надежность в ходе боевых действий в зоне СВО. По его словам, даже американские системы противовоздушной обороны Patriot не могут противостоять ракетам ВС России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.