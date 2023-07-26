Запад накачивает Украину оружием

В России необходимо создать аналоги западных ракет HIMARS и Storm Shadow для нанесения ударов по украинских войскам. Такое мнение в среду, 26 июля, высказал депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

Политик напомнил о случаях захвата трофейных западных ракет. По его словам, нужно, чтобы "наш военно-промышленный комплекс скопировал эти ракеты, чтобы затем ими же ударить по украинским войскам, которые терроризируют мирное население российских регионов".

Парламентарий подчеркнул высокий военный технологический потенциал России, сообщает РИА Новости.

В арсенале российских военных уже имеются ракеты, приводящие в трепет недружественные страны. Бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что американским военным нечем ответить на гиперзвуковые ракеты ВС России "Кинжал".

Он подчеркнул, что российские гиперзвуковые комплексы "Кинжал" показали свою эффективность и надежность в ходе боевых действий в зоне СВО. По его словам, даже американские системы противовоздушной обороны Patriot не могут противостоять ракетам ВС России.

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