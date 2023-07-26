ФСБ задержала пропагандиста террористического нацполка "Азов" в Хакасии

Экстремистские материалы задержанный распространял через мессенджеры

Сторонник украинских националистических организаций задержан в Хакасии сотрудниками ФСБ. Житель Абакана пропагандировал деятельность признанного в России террористическим и запрещенного нацполка "Азов".

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по республике Хакасия, молодой человек 2005 года рождения - член националистической организации "Этническое национальное объединение", штаб которой расположен в Киеве. Он распространял материалы, оправдывающие деятельность запрещенного "Азова".

Как установило следствие, с декабря 2022 года по январь 2023 рассылал пропагандистские материалы через мессенджер Telegram. Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. Пропагандисту грозит до семи лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей, передает ТАСС.

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