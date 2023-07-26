ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: Россия поддерживает стремление африканских стран к прогрессу

09:58
  • среда
  • 26 июля 2023

В Петербурге 27 июля откроется саммит Россия - Африка

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка", который пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля.
В Санкт-Петербурге открылась российско-африканская конференция клуба "Валдай"

Глава государства подчеркнул, что Россия поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу.

За последние годы российское сотрудничество с Африкой вышло на новый уровень, его планируется развивать в торговле, ивнестициях, борьбе с бедностью, экологии, гуманитарных вопросах.

Путин заверил, что Москва продолжит всемерно содействовать африканским партнерам в укреплении национального и культурного суверенитета, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия — Африка" Олег Озеров подчеркнул, что Россия не формирует каких-либо блоков против других стран, Москва хочет выстраивать равноправные отношения с Африкой, и на континенте к этому готовы. Он также указал на различия в подходе к развитию Африки у России и у Запада.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что во все времена отношения нашей страны с африканским континентом отличались стабильностью, доверием и доброжелательностью. Путин отметил "тесное взаимодействие на мировой арене, твердую и последовательную защиту со стороны СССР, а затем России интересов стран Африки на международных площадках".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.