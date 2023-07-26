Минсельхоз опроверг подорожание гречки и риса

Власти следят за ситуацией

Ценовая ситуация на рынке круп в России стабильна. Такое заявление в среду, 26 июля, сделало российское Министерство сельского хозяйства.

В пресс-службе ведомства уточнили, что по состоянию на 19 июля средняя цена производителей на рис за месяц снизилась на 3,1%, а по сравнению с 2022 годом — на 0,1%.

При этом цена на гречневую крупу в настоящее время на 43% ниже, чем годом ранее, цитирует сообщение Минсельхоза ТАСС.

Ранее россиян предупредили о существенном подорожании некоторых товаров и услуг с 1 августа. Сильнее всего вырастет цена на бытовую технику, причина – ослабление рубля. На втором месте бензин: на гражданах отразятся рекордно высокие июльские цены на топливо на биржах. Вырастут цены на импортные продукты питания. На стоимости этих товаров отразятся, помимо курсов валют, санкционные и логистические ограничения – так что чай, кофе и какао снова подорожают.

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