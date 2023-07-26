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Конгрессмены решили блокировать сделку сына Байдена с судом

09:58
  • среда
  • 26 июля 2023

Сделка позволяет Хантеру Байдену избежать заключения

Сделка сына президента США с судом была заключена в результате политического давления и должна быть отменена. Письмо такого содержания направили в Федеральный суд республиканцы – члены Палаты представителей конгресса. Их поддержали консервативные группы конгрессменов, пишет New York Times.

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Хантер Байдена на днях должен явиться в суд для заключения сделки: он признает вину в налоговых преступлениях, и это позволяет ему избежать тюремного заключения. Однако республиканцы решили вмешаться и призвали судью отказаться от соглашения.

Одну сделку Хантер Байден уже заключил - в прошлом месяце он договорился с Министерством юстиции. Сын президента признал себя виновным по двум обвинениям в неуплате налогов вовремя в 2017 и 2018 годах, чтобы избежать судебного преследования по отдельному обвинению в хранении оружия.

Республиканцы предоставили в суд показания двух следователей Службы внутренних доходов, подтверждающие, что Хантер Байден получил преференции от Минюста. Также утверждается, что переговоры о признании вины были испорчены неправомерными действиями и давлением на различных уровнях. Кроме того, ранее стало известно, что Хантер Байден использовал своего отца в качестве козыря более чем на четверти деловых встреч. А документы ФБР раскрыли коррупционную схему украинской энергетической компании Burisma с участием президента США Джо Байдена.

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