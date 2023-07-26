В Турции сочли опасной идею конвоев НАТО для судов с зерном

Россия вышла из зерновой сделки и закрыла гумкоридоры

Сопровождение кораблями стран-членов НАТО судов с зерном в Черном море станет нарушением Конвенции Монтрё и может спровоцировать опасные ситуации. Такое мнение высказывает турецкое издание Milliyet.

Как пишет газета, Турция может оказаться в "рискованной" ситуации, если корабли НАТО пройдут через турецкие проливы и выйдут в Черное море.

При этом бывший посол Турции в России и бывший заместитель генерального секретаря НАТО Гусейн Дириёз назвал маловероятной реализацию идеи о сопровождении кораблями НАТО зерновых судов в Черном море.

Ранее бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис заявил, что вывозить зерно и другую сельскохозяйственную продукцию с Украины в условиях прекращения черноморской продовольственной инициативы можно в сопровождении конвоев Североатлантического альянса. Подобную миссию могла бы также взять на себя "коалиция желающих" во главе с США.

МИД Украины пошел еще дальше и заявил, что украинские власти могут использовать американские истребители F-16 в качестве инструмента для решения проблемы экспорта зерна в страны ЕС.

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